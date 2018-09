Kees promoot dagbesteding met roadtrip: "Mensen met een beperking hebben ook kwaliteiten!"

JULIANADORP - Met zijn 45 km wagen gaat Kees van Rest (33) uit Julianadorp de komende twee weken het hele land door om de dagbesteding voor mensen met een beperking in het zonnetje te zetten. In een rit van 1200 kilometer langs negen locaties wil hij laten zien hoe belangrijk het werk is en dat ze zeker niet zielig zijn.

Kees is nu 33 jaar, zijn IQ is normaal, maar zijn EQ - emotionele intelligentie - is wat achter gebleven. Hij kan daardoor slecht tegen hoge werkdruk. Bovendien heeft hij slechte gewrichten en kan hij moeilijk lang in dezelfde houding blijven.

Rondleidingen

Toen hij 23 jaar was, ging hij aan de slag bij Vogelasiel de Paddenstoel in Den Helder. "Het gaf me zelfkennis over wat ik wel en wat ik niet kan", vertelt hij tussen de volières in de opvang. "Mijn specialiteit was rondleidingen geven."

Tijdens de reis langs de locaties met dagbesteding gaat Kees filmpjes maken en op die op YouTube en Facebook plaatsen. "Ik wil laten zien dat mensen met een beperking ook hun eigenschappen en kwaliteiten hebben. En ook dat dagbesteding geen luxevoorziening is. Er zijn veel mensen die denken: daar zitten toch alleen maar zielige mensen en daar gaat ons geld naar toe. Laat die mensen maar lekker thuis zitten."

Einddoel

Hij heeft de trip zelf voorbereid, alle overnachtingen geregeld en zijn wagen is er helemaal klaar voor. Dat bracht allemaal best wel wat stress mee, maar voor het einddoel moet alles wijken. "Ik hoop dat de gemeentes, want die gaan er nu over, niet te makkelijk denken over mensen met een beperking."

Kees vertrekt morgen om 12.00 uur vanaf Vogelasiel de Paddenstoel voor de eerste etappe richting Groningen.