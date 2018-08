Vier gewonden bij botsing op Schiphol: "Mensen trokken kleren uit om glassplinters af te schudden"

SCHIPHOL - Bij een harde botsing tussen een vrachtwagen en een volle bus zijn vanmiddag op Schiphol vier gewonden gevallen. De vrachtwagen knalde zo hard op de achterkant van de bus dat de ramen aan diggelen gingen en de glasscherven door de bus vlogen. "Ik zag mensen hun kleren uittrekken om de glassplinters van zich af te schudden."

Dat vertelt de Hoofddorpse Marianne Cijs die in de bus zat, toen het rond 13.30 uur misging. "De bus moest op een gegeven moment plotseling stoppen. Voor een zebrapad, denk ik. Waarschijnlijk zag de chauffeur van de vrachtwagen dat te laat", vertelt de geschrokken forens.

Enorme knal

"Het was een enorme knal", gaat ze verder. "Ik wist meteen: dit is een aanrijding. Dat was zo helder als glas. De achterruit van de bus lag er helemaal uit. Het glas lag door de hele bus heen."

De politie bevestigt haar verhaal dat meerdere mensen gewond raakten. Zij worden nagekeken door de medische dienst, aldus de woordvoerder. Over de ernst van hun verwondingen is nog niets bekend.