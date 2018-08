Burgemeester Hoes opent fototentoonstelling MH17 voor publiek

HAARLEMMERMEER - Een reizende foto-expositie met als doel om de herinnering aan de 298 slachtoffers van de MH17-vliegramp levend te houden. Burgemeester Onno Hoes van Haarlemmermeer opende vandaag de tentoonstelling 'Groeiende Herinnering'.

Vijfhuizenaren Philip Kruijer en Richard Maertens fotografeerden jarenlang de ontwikkelingen rondom het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen. Het was voor hen een enorme uitdaging om met een klein budget een foto-expositie te openen. Maar ze slaagden erin. Precies vier jaar na de ramp (afgelopen 17 juli), kregen de tweeduizend nabestaanden de tentoonstelling te zien in de Expo Haarlemmermeer in Vijfhuizen.

Nu is het tijd dat de expositie gaat rondreizen. De eerste locatie is het raadhuis in Hoofddorp. Tot 21 september 2018 is de tentoonstelling daar te zien.



Lees ook: Fotograaf zamelt zestig schildersezels in voor MH17 expositie



De fotografen zijn trots dat hun foto's nu gedeeld worden met het publiek. "Dat wij, twee boerenjongens, dit voor elkaar hebben gekregen, daar zijn we trots op", zegt Kruijer.

Rondreizen

De fotografen zijn overigens nog op zoek naar nieuwe locaties om te exposeren, want het is de bedoeling dat door het hele land de foto's te zien zullen zijn. Mocht je dus een plek beschikbaar hebben, stuur dan een e-mail naar: richard@maeric-photography.nl