LEVV's kunnen tien tot vijftien procent bestelautoritten vervangen

AMSTERDAM - Lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV's) kunnen in steden tien tot vijftien procent van de bestelautoritten vervangen. Dat blijkt uit onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met drie andere hogescholen.

De resultaten komen voort uit het LEVV-LOGIC-project. Dat is een tweejarig onderzoek naar de inzet van LEVV's voor stadslogistiek. Een LEVV is een fiets, bromvoertuig of compact voertuig met elektrische ondersteuning of aandrijving, ontworpen voor de distributie van goederen in de openbare ruimte met beperkte snelheid.

De projectdeelnemers zien de voertuigen als geschikt alternatief voor de conventionele bestel- en vrachtauto's omdat zij stil, wendbaar en uitstootvrij zijn. Bovendien nemen LEVV's minder ruimte in beslag.

Veranderingen nodig

Wel zijn er enkele veranderingen nodig voordat LEVV's meer bestelautoritten kunnen overnemen. Zo vragen de elektrische voertuigen volgens de onderzoekers om een ander logistiek concept en zijn de stedelijke infrastructuur en verkeersregels nog niet voorbereid op de toename van LEVV's.

Op dit moment maken bedrijven als PostNL, UPS en DHL al gebruik van LEVV's.