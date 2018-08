Talloze Mysterylandbezoekers beroofd van smartphone

VIJFHUIZEN - Zeker tientallen bezoekers van Mysteryland zijn afgelopen weekend beroofd van hun smartphone. Het aantal aangiftes van diefstal loopt nog verder op, bevestigt de politie aan NH Nieuws.

Er zitten op dit moment twee mensen vast, de politie onderzoekt hun mogelijke rol bij de roof van de mobieltjes.

Honderden reacties

Mysteryland vond afgelopen weekend plaats in Vijfhuizen. De politie roept via Facebook 'mysterylandgangers' op zich te melden als ze slachtoffer van diefstal zijn geworden. "Bent u een mobiele telefoon kwijt, doe dan aangifte via politie.nl", valt in het bericht te lezen. Er zijn al ruim tweehonderd reacties op binnengekomen en het bericht is ongeveer even zovaak gedeeld.

Tekst loopt door onder de Facebookpost

Lees ook: Mysteryland nog tien jaar op vertrouwde plek

De politie sluit niet uit dat het aantal slachtoffers voorlopig op blijft lopen. Wie informatie heeft over wat hem of haar is overkomen, wordt verzocht contact op te nemen met de politie. "Heb je gezien dat iemand is gerold of heb je bepaalde vermoedens, laat het ons dan weten. En heb je foto's of filmpjes gemaakt en je ziet iets opvallends als je die nog eens terugkijkt, dan horen we het ook graag."