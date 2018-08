Cas Peters start bij FC Volendam vanaf de bank

VOLENDAM - De kersverse aanwinst Cas Peters begint vrijdagavond op de bank bij FC Volendam. Trainer Misha Salden wijzigt zijn basisformatie tegen Jong AZ op slechts één positie: Joey Veerman is weer fit, waardoor Gerry Vlak richting dug-out verhuist.

Ook Daan Klinkenberg is weer fit, maar moet zijn plek morgenavond afstaan aan Darryl Bäly. De 20-jarige Zaankanter maakte tegen Sparta Rotterdam (2-0) een ijzersterk debuut en wordt daarvoor beloond. Boy Deul zit nog niet bij de wedstrijdselectie, omdat hij een conditionele achterstand moet inhalen.

Lees ook: Darryl Bäly maakt indruk: "Ben er zelf ook tevreden over"

Aanwinst begint op de bank

Peters, overgenomen van FC Emmen, heeft donderdagochtend zonder problemen meegetraind en is fit. Toch geeft Salden de voorkeur aan Teije ten Den. "Dat hebben we met de staf besproken en met Cas. Hij heeft een paar hectische dagen achter de rug en het lijkt ons het beste dat hij vanaf de kant begint. Daar ging Cas zelf ook vanuit."

Lees ook: FC Volendam presenteert nieuwe spits

De komst van Peters betekent niet alleen voor Ten Den een extra concurrent, maar ook voor Enzo Stroo. Salden: "Ik denk Enzo keihard nodig te hebben dit seizoen. We willen hem niet laten gaan. Hij heeft niet zo'n goede voorbereiding achter de rug, maar geeft de laatste tijd gas. Teije zal ook gas moeten geven, want ik ga geen tien wedstrijden wachten, zoals vorig seizoen."

Jong AZ

Zowel FC Volendam als Jong AZ staat na twee duels op nul punten. De Alkmaarse beloften verloren nipt van Almere City FC (2-3) en maakten het in Leeuwarden SC Cambuur meer dan lastig (2-1). "Dit wordt ook weer een moeilijke wedstrijd", verwacht Salden. "Je ziet het maandag ook aan NEC dat maar net bij Jong Utrecht wint. We zullen tot het gaatje moeten gaan."

Lees ook: Jong AZ komt te kort tegen Cambuur

FC Volendam - Jong AZ is vrijdagavond rechtstreeks op de radio te volgen bij NH Sport. Verslaggever in het Kras Stadion is Edward Dekker. Hans de Koning is de analist. NH Sport begint om 19.00 uur; de aftrap is om 20.00 uur.

Opstelling FC Volendam: Van Stappershoef; Schouten, M. Tol, Bäly, Kok; Veerman, Visser, Plat; Doodeman, Ten Den en Antwi