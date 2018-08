Dubbele kniebreuk voor Haarlemmer omdat hij geen sigaret wilde geven

HAARLEM - Een man is afgelopen dinsdag ernstig mishandeld op het Stationsplein in Haarlem, omdat hij geen sigaretje wilde geven aan de dader. Hij kreeg een schop en brak zijn knie op twee plaatsen.

Het slachtoffer stond rond 06.10 uur te wachten op zijn bus. Hij werd benaderd door een man met de vraag of hij een sigaret mocht, maar weigerde dit verzoek. Als tegenreactie werd hij aangevallen en kreeg de man een trap op zijn knie.

Signalement

De verdachte ging ervandoor in de richting van de bushalte. Mogelijk is hij in een bus gestapt en op die manier weggekomen. Het zou gaan om een man tussen de 25 en 35 jaar oud met een Noord-Afrikaans uiterlijk. Hij is ongeveer 1.70 meter lang, heeft kort donker haar en een lichte snor.

De neergetrapte man is overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek hij zijn knie op twee plaatsen te hebben gebroken. Het slachtoffer start met een revalidatie-traject.

De politie is op zoek naar de verdachte en vraagt getuigen om zich te melden via 0900-8844.

Eerder deze week ging het om dezelfde reden al mis in het centrum van Bussum. Twee mannen sloegen daar op de Veerstraat een 27-jarige man in elkaar omdat hij ook geen sigaret wilde afstaan.