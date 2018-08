Deel dit artikel:











Dode gevonden in water Dirkshorn

DIRKSHORN - De politie heeft aan de Woudmeerweg in Dirkshorn vanochtend een dode aangetroffen. Het is nog onduidelijk of het om een man of vrouw gaat.

Een woordvoerder kan alleen maar zeggen dat agenten zijn uitgerukt na een melding over een persoon die in het water was beland. Over de oorzaak is nog niets duidelijk. Een ooggetuige laat NH Nieuws weten dat er een fiets in de berm is gevonden. De politie komt in de loop van de dag met meer informatie.