De Peiling: Bijna 200 politiebureaus gesloten in afgelopen vijf jaar

NOORD-HOLLAND - In steeds minder Nederlandse plaatsen kun je nog een politiebureau binnenstappen. De afgelopen vijf jaar zijn 191 van de 477 politiebureaus gesloten. Mis jij het politiebureau bij jou in de buurt?

Een aantal gesloten politiebureaus is ingewisseld voor politieposten. Een politiepost is een minder vaak open dan een bureau. Een politiebureau is gemiddeld ruim 53 uur per week open voor het publiek. De meeste politieposten zijn één of twee dagdelen per week geopend. Burgers zijn er vaak alleen welkom op afspraak.

De sluiting van de politiebureaus zijn het gevolg van kabinetsbeleid uit 2014. Toenmalig minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten besloot honderden bureaus te sluiten. Voor het jaar 2025 worden volgens het plan nog eens honderd bureaus gesloten of vervangen door een post.

De politievakbonden maken zich zorgen over de sluitingen. Politieagent Koen Simmers is bestuurslid bij de Nederlandse Politiebond. Hij schrijft op Twitter regelmatig mensen op de politiepost te krijgen die hij eigenlijk niet mag helpen.

Volgens de korpsleiding van de politie zijn er veel manieren om contact te hebben met bewoners. "We hebben geen bureau nodig om bereikbaar te zijn en in contact te zijn met de maatschappij", zegt een woordvoerder van de korpsleiding tegen RTL Nieuws. "Het werk van de politie is op straat, niet op het bureau. Elke wijk heeft nog steeds gewoon een wijkagent. Aangifte doen en contact opnemen met de politie kan tegenwoordig ook veel makkelijker, onder andere via internet."

Is het prima, de sluiting van al die politiebureau's? Of zou je er toch liever één bij jou in de buurt hebben? We horen het graag van je!

