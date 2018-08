Amstelveen gaat opbrengst Eneco-aandelen investeren in duurzaamheid

AMSTELVEEN - Mocht de Amstelveense gemeenteraad overgaan tot de verkoop van zijn belang in Eneco, dan wil de gemeente de helft investeren in energietransitie en duurzaamheid. De andere helft moet de reserves verstevigen omdat Amstelveen bij verkoop de jaarlijkse dividendinkomsten misloopt. Een verkoop zal waarschijnlijk minimaal dertig miljoen euro opleveren.

Eerder was de gemeente altijd tegen het verkopen van de aandelen. De uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen van maart leidden er echter toe dat de grote gemeentelijke aandeelhouders besloten de aandelen van de hand te doen. Hierdoor hebben de resterende gemeentelijke aandeelhouders nog maar acht à negen procent van de aandelen in handen.

Duurzame koers

"Is dat voldoende om een een invloedrijke rol te kunnen spelen als aandeelhouder? Wij denken dat dit lastig is", zegt wethouder Herbert Raat. Bij een groter aandelenpakket hoopte de gemeente meer invloed uit te kunnen oefenen op de duurzame strategische koers van het bedrijf.

Het college van burgemeester en wethouders laat de beslissing over de aandelen nu aan de gemeenteraad.

Metropoolregio

Verschillende gemeenten in de metropoolregio bezitten aandelen van Eneco, zoals Aalsmeer en Heemstede. Aalsmeer is net als Amstelveen sceptisch over de verkoop van de aandelen, Heemstede wil zijn belang in Eneco graag kwijt.