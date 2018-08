In beeld: Vandaag 25 jaar geleden verwoestte een grote brand Wastora in Zaandam

ZAANDAM - Het is 30 augustus 1993 als de brandweer om 16.00 uur een melding krijgt. In het pand van de bekende witgoedwinkel Wastora aan de Westzijde in Zaandam zou brand zijn uitgebroken.

In no time slaan de vlammen metershoog uit het dak van de elektronicazaak die op dat moment een begrip in Noord-Holland en daarbuiten is. De brandweer rukt massaal uit, maar de vlammenzee is niet te stoppen.

Wastora (wasmachines, stofzuigers, radio's), in 1953 opgericht door de broers Cees en Klaas Molenaar, wordt die maandagmiddag binnen de kortste keren volledig in de as gelegd. Het betekent het einde van de witgoedreus die onder meer bekendheid verwierf als sponsor van AZ.