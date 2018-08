Steeds minder baby's ingeënt: check hier jouw gemeente

NOORD-HOLLAND - Steeds meer ouders kiezen ervoor hun kinderen niet te laten vaccineren. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, waarin de laatste jaren een toenemende daling duidelijk wordt. Maar hoe zit dat eigenlijk in onze provincie?

Ook in Noord-Holland is een dalende lijn zichtbaar. Opvallend is dat in de grotere steden als Amsterdam, Haarlem, Alkmaar minder dan 90 procent van de baby's worden ingeënt.

Hoogopgeleid

Ook in gemeentes met relatief veel hoogopgeleide mensen is dat aantal laag. Bergen en Amstelveen bungelen onderaan met het aantal ingeënte zuigelingen; respectievelijk 83,6 en 83,6 procent van de baby's krijgen daar hun prikken.

Edam-Volendam is met 81,7 procent de hekkensluiter van de lijst. Het is niet helemaal duidelijk waar dat vandaan komt. "Uit nadere analyse blijkt dat dit probleem vooral in Volendam speelt, de kernen Edam en Zeevang halen wel het landelijk gemiddelde", aldus de GGD Zaanstreek-Waterland.

Bekijk hieronder de vaccinatiecijfers per gemeente:

Landelijke discussie

De discussie rondom vaccinatie is de laatste tijd flink opgelaaid in Nederland. Het landelijke gemiddelde schommelt nu rond de 90 procent, terwijl minstens 95 procent nodig is om een virus-uitbraak onder de duim te kunnen houden. Vorige week werd al duidelijk dat een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat kinderdagverblijven kinderen moeten kunnen weigeren als die niet gevaccineerd zijn.