Gemeente Amstelveen wil nieuwe regels voor leefbaar woonklimaat

AMSTELVEEN - Het Amstelveense college van burgemeester en wethouders wil nieuwe regels voor het gebruik van woningen met als uitgangspunt het behoud van een leefbaar woonklimaat. De gemeente richt zich onder meer op het creëren van woningen in het middensegment en het tegengaan van de kantoorleegstand.

Ook wil het college nieuwe regels introduceren voor woningdelen, vakantiehuur en kamerverhuur. Zo wil de gemeente dat er in het vervolg een vergunning nodig is om een woning te delen met meer dan twee volwassenen.

Verder mag kamerverhuur alleen als de eigenaar of hoofdhuurder zelf in het pand woont en als het geen sociale huurwoning is. Verhuur via Airbnb is maximaal dertig dagen per jaar toegestaan.



Middensegment

"Daarnaast leggen we ook een advies aan de gemeenteraad voor om nieuwe (huur)woningen in het middensegment voor langere tijd ook in die betaalbare prijscategorie te kunnen houden", zegt wethouder Rob Ellermeijer.

Dit hoopt de gemeente ook te bewerkstelligen door doorstroming naar een passende woonruimte te stimuleren en zo het zogenoemde scheefwonen terug te brengen.

Kantoorpanden

Met de eigenaren van lang leegstaande kantoorpanden wil het college graag in gesprek. Mogelijk kunnen die panden een andere bestemming krijgen, bijvoorbeeld door ze om te bouwen tot woonruimtes voor jongeren.