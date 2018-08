Deel dit artikel:











Petitie om zwemvijver Nederhorst den Berg te herstellen Foto: Monique Zijpveld / petities24

NEDERHORST DEN BERG - Berger Monique Zijpveld is boos over de staat van de spartelvijver in Nederhorst den Berg. Volgens haar is de eens zo populaire zwemplek verloederd: van zwemmen is geen sprake meer.

Daarom is Monique is een petitie gestart om de vijver weer in oude staat te herstellen. "Lieve Bergers en buitenstaanders", begint ze de petitie. "Ooit was dit een uniek stukje voor de kleine kinderen, enerzijds de baby's en anderzijds de peuters en kleuters. Daarbij is het grotere strand voor de meer volwassenen onder ons. Alles is nu verpauperd, niets meer van over." Monique hoopt dat de petitie leidt tot het opknappen van het gebied. "Inmiddels zijn mijn kinderen 23 en 25, maar zij missen dit stukje genot." De petitie is inmiddels bijna 200 keer ondertekend.