DNB-medewerkers alsnog verhoord over val DSB-bank

MEDEMBLIK - Dirk Scheringa laat komende maandag enkele medewerkers van De Nederlandse Bank, onder ede verhoren door zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Hiermee hoopt hij zijn vermoedens bevestigd te krijgen dat de centrale bank opzettelijk aan de pers zou hebben gelekt dat de DSB Bank geliquideerd zou worden met vroegtijdig faillissement als gevolg, zo schrijft het NHD.

Het is niet de eerste keer dat Scheringa probeert te achterhalen wat er zich bij De Nederlandse Bank heeft afgespeeld vlak voor het failissement van de DSB Bank. In het najaar van 2010, een jaar na de val van de bank in Wognum, deed hij al aangifte tegen De Nederlandse Bank.

Run van klanten

Toen hield hij een aantal directeuren van DNB verantwoordelijk voor het lekken van informatie over de aanvraag van een noodregeling voor DSB in oktober 2009. De berichten over die regeling leidden tot een run van bezorgde klanten op de bank en zijn daarmee volgens Scheringa de belangrijkste oorzaak voor de ondergang van zijn concern.

Het Openbaar Ministerie deed uitgebreid onderzoek of het tot vervolging moest komen, maar leek daar uiteindelijk niets in te zien. De zaak werd geseponeerd.

Verhoren

Nu moet volgende week blijken of Scheringa toch gelijk heeft gehad, schrijft de krant. Knoops zal van maandag tot en met woensdag oud-DNB directeur Lex Hoogduin, voormalig toezichthouder bij DNB Jaap Holthuizen en hoofd communicatie Benno van der Zaag verhoren in het Paleis van Justitie in Den Haag.

Ook voormalig directeur financiële markten van het Ministerie van Financiën, Gita Salden en Charles Wijnker, destijds afdelingshoofd marktgedrag van het Ministerie van Financiën worden verhoord.