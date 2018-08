Den Helder is icoon rijker: 'Symbool voor stoere, maritieme stad'

DEN HELDER - Den Helder is een bijzonder kunstwerk rijker: de dubbele bolder. Het maritieme icoon is vannacht aangekomen na een lange en voorzichtige rit vanuit Noord-Brabant. Sinds enkele uren staat de dubbele bolder op haar plek op het pleintje voor vishandel Boon.

Vanwege de afmetingen was het een ingewikkeld transport, zoals te zien is in de video in deze tweet:

Eenmaal in Den Helder aangekomen is het icoon met twee hijskranen op z'n plek gezet. De bolder heeft een symmetrische H-vorm. Die staat voor de verbondenheid met de zee en de zeevaart aan. "De vorm karakteriseert het nuchtere 'met beide benen op de grond staan' van de stoere maritieme stad en haar inwoners", zo valt te lezen in het persbericht van Zeestad Den Helder.