Deel dit artikel:











Veel rook bij uitslaande brand in De Kwakel: 'Woning bijna verwoest' Foto: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld Foto: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld Foto: Inter Visual Studio / Vivian Tusveld

DE KWAKEL - Rond half zeven vanochtend is op de Poelweg in de Kwakel brand uitgebroken in een vrijstaande woning. Het vuur is inmiddels onder controle, maar van de woning zelf is zwaar beschadigd geraakt.

De brand werd gemeld door de bewoners. Volgens de Veiligheidsregio was het vuur uitslaand. "De schade is enorm. Je zou wel kunnen zeggen dat de woning bijna verwoest is." Bij de brand kwam veel rook vrij. Het vuur is onder controle, maar de brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Niemand raakte gewond.