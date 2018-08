Suikervrije dranken bijna tien cent goedkoper

NOORD-HOLLAND - Suikervrije dranken en bronwater worden goedkoper. Dat blijkt uit het nationaal preventieakkoord op het thema 'overgewicht', meldt het AD na inzage van het concept. Het kabinet gaat de verbruiksbelasting op die producten afschaffen. Dat scheelt bijna 9 cent op een liter cola light of mineraalwater.

"De Rijksoverheid neemt zelfstandig fiscale maatregelen. Dit wordt gedaan door water(s) en suikervrije dranken vrij te stellen van verbruikersbelasting", staat in de deal. De verwachting is dat mensen dan meer gezonde producten nuttigen.

Er staat niet in het concept-akkoord hoe de beoogde gedeeltelijke afschaffing van deze taks wordt betaald. In 2017 bedroegen de totale inkomsten uit de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken ruim 250 miljoen euro. In het uitgelekte akkoord wordt volgens de krant met geen woord gerept over een eventuele belasting op suiker.