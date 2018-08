Fietser geschept door automobilist in Amstelveen

AMSTELVEEN - Een fietser is vanavond aangereden door een automobilist op de Handweg in Amstelveen. De fietser zou naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Volgens een getuige was de fietser aan het oversteken toen de aanrijding plaatsvond. Over de toestand van zowel de automobilist als de fietser is niets bekend.

De voorruit van de auto raakte zodanig beschadigd dat het voertuig niet verder kon rijden.