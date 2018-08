Amsterdamse imam roept moslims op Wilders te beschermen

AMSTERDAM - (AT5) De Amsterdamse imam Yassin Elforkani heeft Nederlandse moslims opgeroepen om Geert Wilders te beschermen. De PVV-leider wordt ernstig bedreigd vanwege de Mohammed-cartoonwedstrijd die hij in november wil organiseren in de Tweede Kamer.

Gisteren werd in Den Haag een 26-jarige Pakistaan aangehouden, omdat hij in een video op Facebook had gezegd Geert Wilders te gaan vermoorden. Veiligheidsdiensten zouden zich inmiddels zorgen maken om een toenemende dreiging in Nederland vanwege de cartoonwedstrijd.

De bedreigingen aan het adres van Wilders gaan Elforkani veel te ver. "Ik vind het schrikbarend dat hij bedreigd wordt", vertelt de imam uit Slotervaart aan AT5. "De vrijheid van meningsuiting is heel belangrijk voor moslims. We mogen dit niet goedkeuren, ook niet als Nederlandse samenleving."

'Met liefde bestrijden'

De profeet Mohammed is heilig in de islam, maar dat gaat niet boven alles volgens Elforkani. "Een ziel, de vrijheid van Wilders is belangrijker dan een beledigende cartoon. Bovendien staat in de Koran ook dat je aanvallen met liefde moet bestrijden."

Wilders wordt al jaren bedreigd, maar met de aanstaande cartoonwedstrijd komt de bedreiging nu ook uit het buitenland. Elforkani roept Nederlandse moslims dan ook op Wilders te beschermen, als dat nodig is. "We moeten de vrijheid van meningsuiting beschermen. Als blijkt dat hij straks echt extra bescherming nodig heeft, dan moeten we hem dat bieden."

Andere imams

Of zijn oproep veel gehoord zal worden onder Nederlandse moslims, weet Elforkani niet. Wel sprak hij al met meerdere andere imams over de vrijheid van Wilders. "Niemand vindt de cartoons leuk natuurlijk. Maar wel zegt iedereen dat Wilders barmhartig moet worden behandeld. Men is verontwaardigd dat iemand uit Pakistan komt om te zeggen dat hij dood moet."

Aanstaande vrijdag zal Elforkani preken over zijn oproep. In de preek zal hij ook religieus onderbouwen waarom Wilders beschermd moet worden. "De profeet Mohammed was heel barmhartig. Ik weet zeker dat hij ook Geert Wilders heel barmhartig zou behandelen."