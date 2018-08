Deel dit artikel:











Auto belandt in greppel in Hoofddorp Foto: Eric van Lieshout Foto: Eric van Lieshout Foto: Eric van Lieshout

HOOFDDORP - Een auto is vanavond in een greppel beland op de Taurusavenue in Hoofddorp. De automobilist zou ongedeerd zijn gebleven.

Het ongeluk vond plaats rond 20.30 uur. Volgens een getuige werd de bestuurder nagekeken door ambulancepersoneel. Het slachtoffer zou niet gewond zijn geraakt. Over de toedracht van het ongeluk is niets bekend.