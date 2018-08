Deel dit artikel:











VIDEO: Prinses Beatrix bij allerlaatste reünie Engelandvaarders Foto: NH Nieuws

HILVERSUM - Prinses Beatrix was vandaag aanwezig bij de reünie van de Engelandvaarders op Landgoed De Zwaluwberg in Hilversum. Het was de allerlaatste reünie van de veteranen.

De oorlogshelden ontsnapten tijdens de Tweede Wereldoorlog uit bezet gebied in Nederland naar Engeland om te gaan vechten in de geallieerde krijgsdienst. Lees ook: Prinses Beatrix woont laatste reünie Engelandvaarders bij De reünie was jarenlang vaste prik, maar vanwege de hoge leeftijd van de Engelandvaarders was het vandaag de laatste keer. In Nederland zijn er op dit moment nog zeven of acht Engelandvaarders in leven, aldus Teunissen. Verder woont er in het buitenland nog een aantal.