Deel dit artikel:











Parkeren in een van de smalste straten van Noord-Holland: "Met mijn oude botten" Foto: NH Nieuws

ALKMAAR - De 86-jarige Harm Lingbeek uit Alkmaar moet elke dag parkeren in een van de smalste straten van de provincie en dat is een behoorlijke klus. In de Eendrachtsstraat is het passen en meten volgens Lingbeek.

"Iedereen is altijd verbaasd over hoe ik de auto erin krijg", zegt Harm tegen NH Nieuws. Hij heeft wel een aantal botsingen gehad tijdens het inparkeren. "Ik heb expres geen dure auto, dus er mogen wel een paar krassen op", legt hij uit. Oude botten

De straat is ook nog een eenrichtingsweg en dat betekent dat je klem zit als je er parkeert. "Ik moet elke dag met mijn oude botten door mijn auto klauteren." Nu gaat het nog. Harm hoopt dat het hem over een paar jaar ook nog lukt.