Arker Boetje niet meer weg te denken uit Middenmeer: "Iedereen is hier welkom"

MIDDENMEER - Na vijf jaar kan de Noordkop niet meer zonder Arker Boetje. De winkel die tweedehands kleding verkoopt aan minima heeft 400 gezinnen als klant. Mensen komen er niet alleen kleren kopen, maar kunnen er ook hun verhaal kwijt terwijl ze een kop thee of koffie drinken.

"Ik zag hoe groot de nood hier in de regio was bij sommige mensen. Ook omdat ik zelf alleenstaande moeder van twee kinderen was", vertelt bedenker Anja De Jong-Kempeneers. "Ik heb een gesprek gehad met onze voorganger, ik ben christen, die vroeg wat er in mijn hart zat en ik zei toen dat ik iets voor de mensen in nood wilde doen."

Eenzaamheid aanpakken

In het winkeltje aan de Brugstraat is het een gezellige boel. De deuren staan wijd open en de vrijwilligers en de klanten stromen binnen. "Als christen zijnde willen we onze naasten ook dienen. In de Bijbel zegt Jezus ook: als iemand geen kleren heeft, zorg dan dat hij weer kleren krijgt. En daarom zijn we hier in het Boetje", vertelt een van de vrijwilligers.

Alhoewel het Arker Boetje inmiddels echt een begrip is, kan de stichting nog zoveel meer doen, vindt Anja. Zij wil de eenzaamheid aanpakken. Maar voor veel mensen is de drempel nog te groot om binnen te stappen. Dat is niet nodig volgens Anja: "Iedereen is hier welkom. Als je een koppie thee wilt of gewoon even wilt kletsen. Maar ook kun je zwaardere zaken bespreken je dwars zitten."

Maatschappelijk belang

Even zag het er naar uit dat de winkel moest verhuizen. De woningstichting had plannen om het pand te verkopen. Dat is toch goed gekomen. "Daar zijn we super blij mee. Zij kwamen hier al regelmatig over de vloer en we hebben ze vaak gesproken. De woningstichting vindt dat het maatschappelijk belang zo groot is dat Arker Boetje hier de komende tien jaar moet blijven. We zijn er heel blij mee."