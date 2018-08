Postzegelkunst van Zaanse Wilna te koop: "Het is mijn superhobby"

ZAANDAM - "En pas toen ik een of twee dingetjes af had, durfde ik het aan anderen te laten zien. Ik vond het een beetje gênant. Zo van: postzegels, wie doet dat nou?" De 84-jarige Wilna Wijnstra uit Zaandam maakt al sinds 1995 collages van kleine stukjes postzegel. Nu zijn ze te koop.

Na haar pensionering als lerares stortte Wilna zich op het maken van de collages. Al meer dan honderd heeft ze er gemaakt. Ze liggen maar opgeslagen bij haar thuis op de vliering en onder het bed en daarom wil ze ze graag verkopen.

Gemiddeld werkt Wilna drie jaar aan een kunstwerk. "Als je iets leuk vindt, maakt tijd niet uit." Momenteel is ze alweer jaren bezig met een haan en die hoopt ze aan het eind van het jaar af te hebben. Postzegels verzamelt ze puur op kleur en ze heeft er dozen vol van liggen. Genoeg om jaren voort te kunnen.

'Superhobby'

Het gepriegel met de postzegels - het weken, knippen en plakken - geeft haar rust en voldoening. Of het kunst is? Ze vindt de vraag niet zo belangrijk. "Voor mij is het een superhobby", zegt ze. Langer dan vijf dagen gaat ze nooit op vakantie, want dan wil ze wil terug naar haar atelier. En stoppen? Pas als het echt niet meer gaat.

Het werk is te zien en te koop op de website van Wilna.