Veerpont Sint Maartensvlotbrug vaart komend weekend langer

ST. MAARTENSVLOTBRUG - De tijdelijke veerpont bij Sint Maartensvlotbrug vaart komend weekend uren langer om fietsers en voetgangers over te zetten. Op vrijdag en zaterdag vaart de pont tot 3.00 uur 's nachts.

Dat is uren langer dan op een doordeweekse dag. Van maandag tot en met donderdag kan de pont worden gebruikt van 6.00 tot 21.00 uur, op vrijdag en zaterdag van 6.00 tot 3.00 uur en op zondag van 9.00 tot 21.00 uur.

De veerpont is geplaatst, zodat er deze week spoedreparaties aan de Sint Maartensvlotbrug kunnen worden uitgevoerd. Die begonnen op maandag en de werkzaamheden gaan door tot komende maandag.

Vorige week bleek tijdens een routinecontrole dat een van de houten palen die het bewegingswerk van de brug ondersteunt in slechte staat is. De brug werd hierop per direct gesloten voor verkeer dat zwaarder is dan 3,5 ton.