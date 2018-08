'Bloemenbedrijven' uit De Kwakel gaan fuseren

NOORD-HOLLAND - Florist Holland en HilverdaKooij gaan fuseren. Beide bedrijven uit De Kwakel zijn al meer dan 40 jaar actief op het gebied van veredelen en vermeerderen van bloemen en planten. Door de fusie hopen de bedrijven hun ambities voor groei en innovatie waar te maken.

"In de aanloopperiode hebben we regelmatig met elkaar gesproken over onze gezamenlijke ambities en drang naar innovatie. Het bleek al snel dat onze doelen op één lijn lagen", zegt Jan Hilverda, algemeen directeur HilverdaKooij.

Volgens Melchior Moen, algemeen directeur van Florist Holland, willen de bedrijven vanaf 2020 op dezelfde locatie zitten. Om dat te realiseren schaften zij al 4 hectare grond bij het terrein van Florist Holland aan.

Wereldmarktleider

Nu is HilverdaKooij al wereldmarktleider op het gebied van selectie, veredeling en vermeerdering van verschillende planten. Florist Holland is marktleider in snijbloemen en exporteert zaden en jonge planten naar meer dan 100 landen wereldwijd.