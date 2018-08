Pleziervaart mag weer door Grote Sluis Spaarndam varen

SPAARNDAM - De pleziervaart mag vanaf morgenochtend "met beleid" weer door de Grote Sluis in Spaarndam varen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland laat in een persbericht weten dat de kwaliteit van het water is verbeterd en dat de maatregel wordt opgeheven.

Een maand lang werd alleen de beroepsvaart tot de sluis toegelaten. De sluiswachters bedienen de sluis vanaf morgen "met beleid". Dit houdt in dat recreatievaart mag meevaren als de beroepsvaart erdoorheen mag.

Daarnaast wordt de pleziervaart op twee vaste tijdstippen in de ochtend en avond doorgelaten. Voorwaarde is voor het Hoogheemraadschap wel dat er genoeg animo is. "We willen zo efficient mogelijk de sluis gebruiken. Hierdoor komt er zo min mogelijk verzilt water binnen vanuit het Noordzeekanaal."

Lees ook: Kolksluis Spaarndam nu een maand dicht: "Het is wel een beetje erg stil"

Hoewel het water is verbeterd, is het volgens het Hoogheemraadschap overigens nog niet op het oude niveau. "De verzilting is afgenomen maar het blijft punt van aandacht zolang de droogte duurt."

De Kolksluis in Spaarndam Leidsevaart ter hoogte van Heemstede blijven wel afgesloten.