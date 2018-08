Bestelbusje rolt terras op in Amsterdam

Deel dit artikel:











AMSTERDAM - (AT5) Een bestelbusje is vanmiddag achteruit het terras van Café De Heuvel aan de Prinsengracht in Amsterdam opgerold. De bestuurder was op de brug naar de Spiegelgracht vergeten het voertuig op de handrem te zetten.

Volgens een medewerker van het café zijn twee personen lichtgewond geraakt. Hulpdiensten zijn aanwezig om de personen te behandelen. De politie laat weten dat het om een ongeluk gaat. De schade aan het terras valt mee.