Deel dit artikel:











Meerdere personen in Oostzaan gearresteerd na mogelijke ontvoering Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio Foto: Inter Visual Studio

OOSTZAAN - De politie heeft vanmiddag meerdere personen gearresteerd op de Kolkweg in Oostzaan na een melding dat iemand onder bedreiging een auto in was getrokken.

De auto werd door de politie opgespoord en vervolgens aan de kant gezet, bevestigt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws. De arrestanten zaten in een auto met Spaans kenteken. Een van de aangehouden mannen was geboeid aan een lantaarnpaal langs de weg.