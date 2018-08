Ondernemer geschokt door kogelgat in ruit: "Het belangrijkste is: wát is de reden?"

HAARLEMMERMEER - Een bizarre ontdekking voor ondernemer Tarik Sarif. Maandagochtend opent hij nietsvermoedend zijn zaak Newfone in Zwanenburg. Even later ontdekt hij een gat in een van de ruiten.

"Ik zag een barst en een gat en toen ik beter keek, zag ik dat het een kogelgat was", vertelt mede-eigenaar Tarik Safik. "Toen gingen alle alarmbellen rinkelen en hebben we de politie ingeschakeld."

Op de bewakingsbeelden is zien en horen hoe een man tussen de 25 en 35 jaar op zaterdagnacht om 03.16 uur door de ruit schiet. Waarschijnlijk is een gasdrukpistool gebruikt. Tarik heeft geen idee wie dit gedaan zou kunnen hebben. "Voor mij het belangrijkste is: wát is de reden voor zo'n daad? Gaat het om een boze klant? Hebben ze het gemunt op de winkel? Of was iemand met zijn speeltje bezig en ging het mis," vraagt hij zich af.

Onveilig

Het incident volgt na een lange reeks van overvallen en inbraken bij Zwanenburgse collega's van Tarik. Zwanenburg leeft mee met de ondernemer. "Het maakt ons heel erg kwaad, de ondernemers werken er hard voor. Je moet niet aan andermans spullen komen", reageert een vrouw. "We voelen ons er ook onveilig door." Een andere voorbijganger zegt: "Ik ben niet zo schrikkerig, maar het gaat wel de verkeerde kant op met het dorp".



Ook op Facebook stromen de steunbetuigingen binnen. "Belachelijk dat dit gebeurt", reageert een klant in Tariks zaak. "Die jongen doet geen vlieg kwaad. De man die dit heeft gedaan spoort niet."



Onderzoek

Het onderzoek van de politie is gaande. Tarik hoopt dat er een einde komt aan de criminaliteit. "Het is geen gezicht voor de winkelstraat. We proberen vertrouwen te creeren bij het winkelpubliek en dit helpt niet. Ik hoop dat de persoon wordt gevonden die dit heeft gedaan en dat we er achter komen wat zijn beweegredenen zijn."

De gemeente Haarlemmermeer onderzoekt momenteel verschillende maatregelen om criminelen buiten het dorp te houden. Daarbij kan worden gedacht aan extra cameratoezicht, een brug die opengaat zodra er een overval of ramkraak heeft plaatsgevonden en extra surveillances door handhavers of straatcoaches.