Militairen rijden met gepantserde voertuigen over strand Egmond aan Zee

EGMOND AAN ZEE - Fotograaf Sjef Kenniphaas stond vanmiddag op het strand van Egmond aan Zee even raar te kijken, toen hij meerdere militairen zag. De soldaten reden met grote gepantserde voertuigen door het zand.

Ook de reddingsbrigade was aanwezig. We hoeven ons echter niet ongerust te maken over een mogelijke aanval op Egmond, want het ging om een militaire oefening.

De oefening zou geslaagd zijn verlopen.