Loosdrechtse huisarts werd in hals, rug en bovenbeen gestoken Foto: NH Nieuws / Koen Bugter

LOOSDRECHT - De huisarts die vorige week in zijn praktijk werd neergestoken, is in zijn hals, rug en bovenbeen geraakt. Dat schrijft zijn echtgenote in een brief aan de buurt, meldt de NieuwsSter.

De huisarts is ondertussen weer thuis. Zijn echtgenote bedankt iedereen voor hun medeleven en laat weten dat het huis één grote bloemenzee is. Daarnaast bedankt ze de 17-jarige Hessel die de huisarts te hulp schoot. Hessel kwam op het moment van het incident net van de tandarts en schoot de huisarts te hulp. Lees ook: Helden gehuldigd voor acties bij steekpartij en auto-ongeluk in Loosdrecht De huisarts is in zijn hals, rug en twee keer in zijn bovenbeen gestoken. Daarnaast zijn drie wervels gebroken door het mes. Zijn echtgenote schrijft dat ze grote bewondering heeft voor de kracht van haar man. Al zal de steekpartij waarschijnlijk wel mentale en fysieke gevolgen hebben. "Maar hij is er weer", is haar hoopvolle conclusie. Lees ook: Huisartsenpraktijk dag na gruwelijk steekincident weer open De politie heeft een 34-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij het neersteken van de huisarts. De man kon worden aangehouden nadat een oplettende tipgever de verdachte had zien lopen in de buurt en direct 112 belde.