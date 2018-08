Putdeksel-vosje alsnog overleden

MEDEMBLIK - Het jonge vosje dat vorige week uit een putdeksel bij het Fort Elfprins in Den Helder werd gered, is alsnog overleden. Maandagochtend troffen de medewerkers van vogel- en dierenopvang Bonte Piet het diertje dood aan.

Het vosje werd vorige week aangetroffen met zijn pootjes klem in een putdeksel. Hoe is niet bekend hoe lang hij daar heeft vastgezeten, maar volgens medewerkers van de dierenambulance was hij uitgedroogd en uitgeput.

Hij is overgebracht naar Bonte Piet waar hij pijnbestrijding kreeg. Ondanks dat zijn pootjes niet gebroken waren, was na onderzoek wel duidelijk dat de vos zenuwschade had opgelopen. "Met dit letsel kan het twee kanten opgaan", laat Marije de Heer van Bonte Piet weten.

Helaas heeft het jonge dier het niet gered. "Het is treurig dat het zo is afgelopen."