Deel dit artikel:











Rijk en provincie positief over nieuwe reactor in Petten Foto: NH Nieuws

PETTEN - Liefst tachtig miljoen hadden het Rijk en de provincie Noord-Holland in 2012 over voor de nieuwe onderzoeksreactor Pallas in Petten. Die is belangrijk voor de levering van isotopen voor diagnose en behandeling van kankerpatiënten. Onlangs besloot de ministerraad het laatste deel aan stichting Pallas te betalen en vermoedelijk zal de provincie snel volgen.

Nu staat de vijftig jaar oude Hoge Flux Reactor nog in Petten. Vanaf 2025 moet de nieuwe reactor Pallas die vervangen. Naast de levering van isotopen is Pallas ook geschikt voor het uitvoeren van nucleair technologisch onderzoek. Bovendien moet de onderzoeksreactor zorgen voor het behoud van hoogwaardige kennis en werkgelegenheid. Vertrouwen in project

Nog in 2018 zal de provincie waarschijnlijk met de laatste 17,5 miljoen van in totaal 40 miljoen over de brug komen. Gedeputeerde Jaap Bond zegt dan ook vertrouwen te hebben in het project: "Dagelijks worden over de hele wereld 30.000 kankerpatiënten gediagnosticeerd en behandeld met isotopen uit Petten." Campus

Bond wijst ook op de ontwikkeling van de Energy & Health Campus, waarbij Pallas een belangrijke rol moet spelen. De campus zal zich onder meer gaan richten op doorbraken op het gebied van duurzame energiehuishouding en de gezondheidszorg.