IJsbaan Alkmaar krijgt nieuwe vloer: ''Dit is een enorme logistieke operatie''

ALKMAAR - Zo'n duizend kuub beton, dat vervoerd wordt in negentig betonwagens, is vandaag nodig om IJsbaan de Meent Bauerfeind in Alkmaar van een nieuwe vloer te voorzien. ''Het is een enorme logistieke operatie waarbij er zelfs in de nacht moet worden doorgewerkt'', aldus projectleider Matthé Laan.

De vloer wordt vervangen omdat de oude ijsbaan na 25 jaar op was. ''Je zag in de betonvloer overal scheurtjes en er ontstond roest. We willen een veilige sportomgeving dus het moment was aangebroken om de baan te vervangen'', aldus Laan.

Late uurtjes

En dat gebeurt met militaire precisie. Want om te voorkomen dat er naden ontstaan, wordt al het beton achter elkaar gestort. Er zijn daarom twee ploegen die allebei een andere kant uit werken. De verwachting is dat ze tegen de avond elkaar weer tegenkomen. Daarna moet de baan worden afgewerkt wat tot in de late uurtjes zal gaan duren.

Omdat er zoveel beton nodig is, draait de betoncentrale in Alkmaar overuren. ''Er komen zelfs betonwagens uit Amsterdam om de klus te klaren. Omdat er permanent een betonwagen klaar moet staan, hopen we dat ze niet in de file terecht komen.''

Haas

De nieuwe ijsvloer is van alle technische snufjes voorzien. Zo is de baan naast ijsbaan Thialf de enige met negen tijdlussen in de baan voor het monitoren van de snelheid. Ook doet de ijsbaan het komende siezoen mee aan een pilot met het trainen met een 'haas' om de prestaties van de schaatsers te verbeteren. De haas is in dit geval een LED-lamp langs de rand van de baan, die aangeeft waar je virtuele tegenstander schaatst.

Bij de werkzaamheden is ook publiek welkom om een kijkje te nemen. Bram Dieleman van de Alkmaarsche IJsclub wilde die kans niet laten liggen. ''Zo te zien zijn hier echt vakspecialisten aan de gang om een mooie vloer te leggen. Als de ijsmeester nu ook nog een mooie ijsvloer neerlegt, zijn we nog blijer.''

Kriebels

Hoewel het nog zomer is, kan Dieleman niet wachten om de ijzers weer onder te binden. ''Nu het einde van de verbouwing van de schaatsbaan in zicht is, begint het alweer te kriebelen. Nu maar hopen dat we ook een mooie winter krijgen.'' Op 12 oktober wordt de verbouwde IJsbaan De Meen Bauerfeind feestelijk geopend.