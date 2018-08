Deel dit artikel:











Historische vondsten hotel Texel bij toeval in dichtgestorte sloot ontdekt Foto: Texelse Courant

DEN BURG - Op het bouwterrein van De Tuunen in Den Burg is een enorme hoeveelheid servies, flessen en andere huisraad van het oude Hotel Texel in Den Burg gevonden.

Dat meldt de Texelse Courant op basis van een persbericht van de gemeente. De gevonden spullen zijn zo'n 120 jaar oud. Ze werden volgens de gemeente bij toeval ontdekt in een dichtgestorte boerensloot. De spullen werden vermoedelijk al voor de Eerste Wereldoorlog in de sloot gedumpt. Vondsten

Het gaat om jeneverflessen, wijnflessen, hoefijzers, lampetkannen, theeservies en heel veel scherven van hotelporselein en drinkglazen. Er zaten tussen de vondsten ook flessen van likeurstoker Bootz en mosterdpotten van Luyc, twee Amsterdamse merken. Volgens gemeentelijk archeoloog Michel Bartels zijn op oude ansichtkaarten van Hotel Texel de glazen te zien die nu zijn teruggevonden in de sloot. Ook in het hotelarchief zijn de teruggevonden voorwerpen als inkopen te zien. Hotel Texel

Het gaat om het Hotel Texel dat in 1894 aan de Groeneplaats in Den Burg werd geopend. Dat is de plek waar nu Hotel De Lindeboom is gevestigd. Hotel Texel begon destijds als een accommodatie met acht gastenkamers en een café. Dat was nog voordat vanaf 1907, toen TESO werd opgericht, het toerisme op Texel goed op gang kwam.

Volgens wethouder Sander van Knippenberg (cultuur) markeert de vondst de opkomst van het toerisme op Texel. De vondst geeft volgens archeoloog Bartels ook een goed beeld van hoe er rond de vorige eeuwwisseling comfortabel getafeld werd. Amateurarcheologen

De bodemvondsten werden de afgelopen tijd opgegraven door amateurarcheologen en schoongemaakt door vrijwilligers van Duikclub Texel en de Historische Vereniging. Een selectie van de oude inventaris is vanaf zaterdag 8 september (Open Monumentendag) te zien in Hotel De Lindeboom aan de Groeneplaats.