BLOKKER - Burgemeester Nieuwenburg heeft een drugswoning aan de Kolenbergstraat in Blokker voor zes maanden gesloten.

In de woning was een professionele hennepkwekerij actief en werd illegaal stroom afgetapt. De woning is verzegeld en omwonenden zijn geïnformeerd over de sluiting.

In juli 2017 werd de hennepplantage ontmanteld door de politie. In de woning werden in totaal 1068 hennepplanten aangetroffen.