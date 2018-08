Gewonde medewerker Spy City was doelwit liquidatiepoging

AMSTERDAM - (AT5) De medewerker van een spy shop die gisteren gewond raakte bij het incident in Westpoort blijkt het doelwit te zijn geweest van een liquidatiepoging.

Omdat het geweer weigerde is de man vervolgens tot bloedens toe geslagen, voornamelijk op het hoofd.

De dader heeft eerst geprobeerd het slachtoffer neer te schieten. Dit lukte niet, omdat het wapen weigerde. Vervolgens heeft de dader op het slachtoffer ingeslagen met dat vuurwapen.

Vluchtauto

De dader ging er daaarna vandoor in een grijze Audi Q5. Die vluchtauto is inmiddels gevonden en door de politie in beslag genomen. De politie kwam de Audi op het spoor met behulp van een Burgernetmelding. De wagen wordt onderzocht, er is nog niemand aangehouden.

Het 31-jarige slachtoffer uit Alkmaar ligt nog steeds in het ziekenhuis en is herstellende van zijn zware verwondingen.