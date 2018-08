Problemen opgelost: Zuiderzeebad vanaf maandag weer open voor publiek

MEDEMBLIK - Het zwembad op bungalowpark Zuiderzee is vanaf maandag weer open voor publiek van buitenaf. Ook kinderen met zwemdiploma's kunnen zonder begeleiding komen zwemmen. Er zijn toezichthouders geregeld, laat een woordvoerder van het park weten aan NH Nieuws.

Sinds 16 augustus was het zwembad plotseling gesloten voor gebruikers van buiten het park. De reden was dat de provincie, toezichthouder van het bad, niet akkoord ging met de oude situatie waarbij er geen toezicht was tijdens recreatief zwemmen.

Er hangen wel camera's, maar dat vindt de provincie niet genoeg. Noodgedwongen werd de toegang tot het bad voor mensen van buitenaf ontzegd.

"We vonden het natuurlijk erg vervelend en we zijn meteen gaan kijken hoe we ze snel mogelijk toezicht konden regelen", laat een woordvoerder weten. Daar zijn twee weken overheen gegaan, maar maandag kan iedereen weer terecht.

Voorheen mochten kinderen tot 18 jaar alleen onder toezicht van een ouder komen zwemmen, maar dat hoeft nu niet meer omdat er toezicht bij het bad is ten tijde van de recreatieve zwemuren.

Het aantal recreatieve zwemuren is wel iets teruggeschroeft, maar het zwembad probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de uren waarop normaal gesproken veel gebruik wordt gemaakt van het bad. Vanmiddag wordt het nieuwe rooster bekend gemaakt op de site.