De Peiling: Steeds meer toeristen naar Nederland

NOORD-HOLLAND - Toeristen geven miljarden uit in Nederland, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Maar op sommige plekken wordt het wel erg druk.

82 miljard

In totaal werd vorig jaar 82,1 miljard euro uitgegeven in de Nederlandse toerismebranche, een stijging van bijna 7 procent. Daar zitten ook uitgaven bij van buitenlanders die via Nederlandse sites zoals Booking.com hun hotel boeken of via Nederland vliegen.

Aziatische toeristen

Vooral toeristen uit Azië, die de afgelopen jaren hun inkomen zagen stijgen, zijn dol op Nederland. Naast Amsterdam en de bollenvelden blijven de geijkte toeristenplaatsen als Volendam en de Zaanse Schans grote trekpleisters. Verwacht wordt dat het toerisme voorlopig blijft groeien. In het jaar 2020 worden 20 miljoen toeristen in Nederland verwacht.

Overlast

Amsterdam treft maatregelen om de overlast door de groeiende stroom toeristen te beperken. Het stadsbestuur vindt dat het te druk wordt en kondigt onder meer strengere Airbnb-regels aan, waarbij vakantieverhuur in overbelaste wijken helemaal kan worden verboden. Ook wordt 'pretvervoer' over water en land aan banden gelegd in het centrum van de stad.

Wat vind jij?

