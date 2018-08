Pepernotenwinkel keert na succes terug in Alkmaar

ALKMAAR - Niet alleen in Purmerend kunnen zoetekauwen hun hart ophalen, ook aan de Laat in Alkmaar opent op 1 september een heuse pepernotenwinkel.

In de winkel van De Pepernotenfabriek van Van Delft kunnen liefhebbers kiezen uit maar liefst vijftig smaken pepernoten. Opvallende smaken zijn gin-tonic, appeltaart, crème brulée en peanut butter crunch.

Op de openingsdag worden bezoekers getrakteerd op een pepernotenproeverij. Vorig jaar opende de pepernotenwinkel voor het eerst in Alkmaar. De zaak is tot en met 5 december zeven dagen per week geopend.