Edwin van der Sar na kwalificatie: "Ziyech kon geen pap meer zeggen"

KIEV - Dinsdagavond plaatste Ajax zich voor het eerst in vier jaar voor de Champions League. Algemeen directeur Edwin van der Sar is daar uiteraard heel blij mee. "Ik denk dat een hoop dingen bij de club al goed gingen. maar goed voetbal is het belangrijkste ding wat we hebben."

Van der Sar zat zelf rustig op de tribune tegen Dinamo Kiev (0-0). "Om me heen was het wel rumoerig op sommige momenten. Na die eerste twee corners van hen dacht ik wel: nu moeten we gaan voetballen. En daarna gingen we ook voetballen. Het zag er toen ook gewoon goed uit. Je maakt alleen de kansen niet af. Toen die bal van Hakim (Ziyech, red.) op de lat ging, werd ik wel even onrustig."

Vliegwiel aangezet

Vorig seizoen was Ajax in augustus al uitgeschakeld in Europa. "Dit een stuk leuker inderdaad", vertelt Van der Sar aan AT5. "Maar goed, dat hoort bij de job. Je hebt pieken en dalen. Dat heb ik in mijn eigen carrière meegemaakt en ook als directeur maak ik dat mee. Daar leer je van. We gaan vooruit met de club. Ik denk dat het vliegwiel is aangezet door deze kwalificatie voor de Champions League."

Liever via de titel

"Iedereen heeft een verschikkelijk 2017/2018 gehad", gaat de directeur verder. "Dat is niet allemaal vergeten en vergeven, maar we zijn blij met deze kwalificatie." Dat had Ajax namelijk als doel gesteld. "Dat hebben we aangegeven in november. We hadden het liever via het kampioenschap gehaald. Nu is het gelukt via deze weg en kunnen we ons weer focussen op andere zaken."

Ziyech al bijgetekend?

Nu is de belangrijkste vraag: blijven alle basisspelers in Amsterdam? Heeft hij Ziyech laten bijtekenen in de kleedkamer? "Die kon geen pap meer zeggen. Dat had ik moeten doen waarschijnlijk", lacht Van der Sar. "Ik had een pennetje moeten geven: kun je even een handtekening zetten?"

Mooie wisselwerking

Gaat Ajax nog spelers halen? "Daar laat ik me niet over uit. Ik denk dat we een goede mix hebben." De voormalig doelman was ook complimenteus over de spelers en de supporters. "Er is een mooie wisselwerking. Als je ziet hoe de fans meeleven. Iedereen was klaar voor de Champions League."