Autodief na korte achtervolging in Haarlemmermeer aangehouden

HAARLEMMERMEER - De politie heeft maandagavond een 34-jarige autodief aangehouden na een korte achtervolging in de gemeente Haarlemmermeer. Hij reed in de door hem gestolen auto.

De man werd om 20.10 uur op de A4 door de politie opgemerkt. Hij reed in een auto die als gestolen stond geregistreerd. De man kreeg een stopteken, maar negeerde die en ging ervandoor. De politie racete achter hem aan in de richting van Buitenkaag. In Langerak (Abbenes) reed de man langzamer, sprong hij uit de auto en rende weg.

De autodief werd door agenten in de politiehelikopter gezien in een weiland. Hij is aangehouden.