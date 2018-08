Komende jaren substantiële stijging huurpijs

AMSTERDAM - De huurprijzen van vastgoed gaan de komende periode flink omhoog met percentages oplopend tot wel vijf procent. De huurverhogingen komen door de gezonde economie in combinatie met een beperkt aanbod van kantoren en zeer beperkte nieuwbouw van woningen. Dat blijkt uit onderzoek door vastgoedadviseur Savills.

Het aantal vierkante meters beschikbare kantoorruimte is aan het dalen. Dit komt door het beperkte aanbod, wat ertoe leidt dat gebruikers minder vaak verhuizen. In de afgelopen jaren is de huurgroei in de kantorenmarkt met 5,5 procent in Amsterdam al fors geweest. In de rest van de Randstad gingen de huren met 4 procent omhoog. Savills verwacht dat de huren de komende twee jaar verder zullen stijgen, oplopend tot 5 procent per jaar in Amsterdam.

Stijgende huur

Daarnaast zullen ook andere sectoren, zoals de woningmarkt en de industriële markt, te maken krijgen met een stijgende huur. Volgens het onderzoek zal huurgroei alleen in de retailmarkt waarschijnlijk beperkt zijn omdat er over het algemeen nog voldoende aanbod beschikbaar is.

Meer investeren in woonwijken

Het onderzoeksrapport van Savills laat ook zien dat er in 2018 tot nu toe voor het eerst meer geïnvesteerd is in woonwijken dan in kantoren. Momenteel is 3,5 miljard euro geïnvesteerd in kantoren en 4 miljard in woonwijken.