Gestolen zonnebrillen Assendelft nog steeds niet gevonden: "Om eerlijk te zijn heb ik de hoop al opgegeven" Foto: Inter Visual Studio

ASSENDELFT - De opticien aan de Dorpsstraat in Assendelft die gisternacht is gekraakt, draait inmiddels gewoon weer, maar de hoop dat de 130 gestolen zonnebrillen worden teruggevonden is door de eigenaren al een beetje opgegeven.

De zaak werd gisternacht rond 2.00 uur door twee mannen met grote sloophamers bewerkt, waarna de inbrekers zichzelf door de gebarsten winkelruiten toegang tot het pand verschaften. Vervolgens hebben de dieven flink buit gemaakt door 130 zonnebrillen, een iPad en meerdere lenzen te stelen. Lees ook: Inbrekers slaan toe bij opticien in Assendelft: ramen ingeslagen, grote zoekactie opgezet Omstanders zagen de misdadigers het pand verlaten met deze buit, waarna ze het meldden bij de politie. Niet veel later werd een eerste verdachte aangehouden en met de hulp van een helikopter wisten agenten vervolgens nog twee andere mannen te arresteren. Het gaat om drie Amsterdammers van 17, 19 en 20 jaar. Het trio heeft vervolgens de nacht doorgebracht op het politiebureau. Zoekactie

Door middel van een Burgernetmelding heeft de politie gisteren een zoekactie in Assendelft op touw gezet om zo de gestolen zonnebrillen terug te vinden, maar zonder resultaat. Eerst werd gedacht dat de dieven de buit in een kliko of prullenbak hadden gedaan, maar de eigenaren van de zaak zijn inmiddels somberder gestemd. Lees ook: Buit van honderd brillen zoek na inbraak bij opticien in Assendelft: "Ligt ergens in een kliko" "Één van de mannen is bij water gevonden, dus ik ben bang dat het in het water ligt. Dan wordt het ook niet meer gevonden." Nasleep

De opticien is een dag later gewoon open, al dan niet met houten platen voor de gebarsten ruiten. De meeste mensen die langskomen, brengen een bezoekje om verhaal te halen. "Dan merk je toch wel dat je in een dorp woont," aldus één van de eigenaren. "De betrokkenheid helpt wel bij het verwerken van zo'n gebeurtenis." Lees ook: Buurt zoekt naar honderd gestolen zonnebrillen: "Maar helaas, nog niks gevonden" De eigenaren zijn blij dat de verdachten nog steeds vastzitten. "Dat geeft toch een gevoel van gerechtigheid." Er zijn nog geen nieuwe zonnebrillen besteld.