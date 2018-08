Beveiligers sluiten deal: 24-uurs staking op Schiphol van de baan

SCHIPHOL - De beveiligers op Schiphol gaan volgende week dinsdag toch niet staken. De bonden Unie Security, FNV en CNV hebben een akkoord bereikt met de werkgevers van de beveiligers op de luchthaven.

Beveiligers houden al weken op verschillende plekken in het land werkonderbrekingen voor een betere cao. De acties begonnen op Schiphol en breidden zich daarna uit over de rest van het land.

Deadline

Volgende week dinsdag zouden de beveiligers het werk voor 24 uur lang stilleggen op de luchthaven. De staking zou 'verstrekkende gevolgen' hebben voor de luchtvaartmaatschappijen en zo'n 200.000 reizigers. "Iedereen die vliegt moet door de securitycontrole. Als dat niet mogelijk is, kun je niet vliegen", waarschuwde FNV Beveiligings-woordvoerder Mariëtte van Dijk.

Het akkoord werd gisteravond laat, vlak voor de door de bonden gestelde deadline, gesloten. De partijen hebben afspraken gemaakt over het verlagen van de werkdruk en het verkorten van de werktijden. Ook is er een loonsverhoging van 700 euro eenmalig in 2018 en in totaal 5 procent over de jaren 2019 en 2020 afgesproken.