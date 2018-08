Slapen we echt slechter bij volle maan?

NOORD-HOLLAND - Heb jij de afgelopen nachten liggen woelen, zweten en draaien in je bed? Kon je niet in slaap komen of werd je meerdere keren wakker? Dan ben je zeker niet de enige. Maar waarom?

Een van de verhalen die rondgaat is de invloed van stand van de maan. Afgelopen weekend was er volle maan, wat volgens sommigen kan zorgen voor wisselende emoties, slechte nachtrust en intense dromen.

Maar volgens slaapcoach Kees Kwakman is er te weinig wetenschappelijk onderzoek om dit te bewijzen. "Het enige wat ik kan bedenken is dat het bij volle maan wat langer licht is", zegt Kwakman. Hierdoor maakt ons lichaam minder slaaphormomen (melatonine) aan, waardoor ons brein denkt dat we niet hoeven te slapen.

Gordijnen dicht

Voor wie wakker ligt bij een volle maanstand, heeft Kwakman een eenvoudige tip. "Ik zou me er niet zo veel zorgen over maken", benadrukt de slaapcoach. "Maak je slaapkamer goed donker en doe de gordijnen dicht. Dat helpt een stuk beter."

Wat volgens Kwakman ook kan meespelen, is de overgang naar nieuw slaapritme. Op vakantie gaan veel mensen namelijk naar bed zodra ze zich moe voelen en staan pas op als ze uitgeslapen zijn. "Nu zijn we weer thuis en moeten we rond de klok van zeven op, dan moeten we ons slaapritme meer vinden. Daar moet je bewust mee omgaan."

Slaaptips

Het beste voor je nachtrust is om op een vaste tijd op te staan, vertelt Kwakman. Een slaapcyclus duurt negentig minuten en bestaat uit een lichte slaap, diepe slaap en droomslaap. Het beste kun je in een lichte slaap wakker worden. Sta dus op een vaste tijd op en 'bereken' je bedtijd op basis van het aantal slaapcycli die je nodig hebt. Rekenvoorbeeld: stel je wordt het liefst wakker rond 7.00 uur, ga dan om 23.30 uur naar bed.



Het kan wel even duren voordat je lichaam is gewend aan je nieuwe slaapcyclus. Ga dan niet wakker liggen in je bed, maar ga wat anders doen in een andere ruimte totdat je moe wordt. Zorg ook dat je voor het slapen iets ontspannends doet. Het beste is om één slaapcyclus (90 minuten) rust te pakken voordat je naar bed gaat. Dit betekent dus geen tv-kijken of op je telefoon zitten, stelt de slaapcoach.