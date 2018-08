Haarlemmer (23) opgepakt tijdens opname rapclip met 'machinegeweren'

HAARLEM - Een 23-jarige Haarlemmer is gisteren in het centrum Almere opgepakt toen hij met twee Almeerders (16 en 20) gemaskerd en 'gewapend' met nep-machinegeweren een videoclip voor een rapnummer opnam.

De drie liepen gemaskerd over de Grote Markt en richtten hun 'wapens' op omstanders. Een toevallig passerende agent in burger vermoedde al dat er een clip werd geschoten, want het drietal werd vergezeld door een camerman.

De betreffende agent kon echter niet direct vaststellen of de mannen echte wapens of nepwapens gebruikten. Ook zijn collega's, die door hem waren opgetrommeld, waren niet in staat om dat van afstand in te schatten.

Dienstwapens getrokken

Ze namen het zekere voor het onzekere en trokken hun dienstwapens om het drietal in te rekenen. Nadat ze hun 'machinegeweren' hadden laten vallen, werden ze in de boeien geslagen en naar het bureau gebracht.

Ook een vierde man moest mee naar het bureau. Deze 25-jarige Almeerder werd aangehouden omdat hij zich boos maakte over de aanhoudingen en zich niet wilde legitimeren.

Bekijk hieronder beelden van de aanhouding, die door Dumpert online zijn gezet.