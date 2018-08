Omzetten hypotheek fors duurder

NOORD-HOLLAND - Consumenten die hun hypotheek willen aanpassen, moeten daar vaak onnodig diep voor in de buidel tasten. Een aantal hypotheekverstrekkers heeft de kosten hiervoor fors verhoogd. Dat concludeert de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek.

Zo gingen bij Nationale Nederlanden de kosten om een hypotheek ook op naam van een nieuwe partner te zetten vijf keer over de kop. Vorig jaar bedroegen die kosten nog 385 euro, nu is dit volgens de bond 1995 euro. SNS ruilde het uurtarief van 125 euro in voor vaste adviesbedragen. Die kunnen oplopen tot wel 2500 euro, becijferde de consumentenorganisatie.

Onnodig hoge kosten

Ook worden klanten vaak onnodig op hoge kosten gejaagd doordat ze door de hypotheekverstrekker naar een dure tussenpersoon worden gestuurd voor simpele handelingen. Dat kan gaan om bijvoorbeeld het overzetten naar een lagere rente. "Voor dit soort simpele zaken is een tussenpersoon echt overbodig'', aldus de bond.